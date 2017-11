Royaume-Uni : le prince Harry et l'actrice Meghan Markle vont se marier au printemps 2018

Le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se sont fiancés et se marieront au printemps 2018, a annoncé lundi 27 novembre Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, héritier de la couronne britannique et père du futur époux. "Son altesse royale et Mlle Markle se sont fiancés à Londres plus tôt ce mois-ci. Le prince Harry en a informé sa Majesté la reine et d'autres membres proches de sa famille", indique un communiqué publié par Clarence House.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) 27 novembre 2017

Peu après cette annonce, la reine Elizabeth II s'est dite "enchantée" du mariage à venir de son petit-fils.

The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted for the couple and wish them every happiness. https://t.co/aAJ23uSbao — The Royal Family (@RoyalFamily) 27 novembre 2017

Le couple s'installera à Kensington Palace, où vivent William et Kate et leurs deux enfants. La rumeur d'une annonce de leur mariage avaient enflé ces derniers jours à Londres. Fin septembre, Harry, 33 ans, et Meghan Markle, 36 ans, avaient affiché librement leur amour pour la première fois en public à Toronto, arrivant main dans la main à un match de tennis aux Invictus Games.

Meghan Markle s'était confiée pour la première fois publiquement sur sa relation avec le prince Harry en septembre. "Nous sommes amoureux", avait-elle déclaré dans un entretien publié dans Vanity Fair. Star de la série américaine Suits : avocats sur mesure, elle avait raconté au prestigieux magazine que son prince anglais et elle avaient commencé leur romance plusieurs mois avant de la révéler au grand jour l'an dernier.

L'actrice californienne avait dit avoir rencontré le prince Harry en juillet 2016 à Londres par l'intermédiaire d'amis communs. "Nous avons commencé à sortir ensemble discrètement pendant six mois avant que ça arrive dans la presse et je travaillais pendant tout ce temps, alors la seule chose qui a changé fut la perception des gens", avait-elle précisé.