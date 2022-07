Royaume-Uni : le Premier ministre Boris Johnson démissionne de la tête du Parti conservateur

Il a longtemps résisté en s'accrochant à son poste, mais Boris Johnson a fini par céder. Jeudi 7 juillet, le Premier ministre britannique a annoncé sa démission de la tête du Parti conservateur. "Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui seront soulagés, et peut-être un certain nombre qui seront aussi déçus. Et je veux que vous sachiez à quel point je suis triste d'abandonner le meilleur job au monde", a-t-il déclaré. Pour la majorité des Britanniques, et même d'anciens soutiens, c'est un soulagement. "Il aurait dû partir depuis bien longtemps", estime une Anglaise.



Boris Johnson reste Premier ministre

Il y a quelques jours, Boris Johnson avait admis avoir nommé en toute connaissance de cause un ministre accusé d'agression sexuelle. Après de multiples scandales, c'était celui de trop. Ces deux derniers jours, une soixantaine de membres de son gouvernement ont démissionné, et l'ont sommé de faire de même. Officiellement, Boris Johnson a quitté son poste de chef du Parti conservateur, mais il compte rester Premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau responsable de majorité soit nommé et le remplace. Cela pourrait prendre des jours, voire des semaines.