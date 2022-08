Royaume-Uni : la Tamise souffre d'une sécheresse historique

S'il est bien un pays que l'on n'associe pas à la sécheresse, c'est le Royaume-Uni. Pourtant, le pays a connu son mois de juillet le plus sec depuis 1935, et la source de la Tamise est à sec.

La Tamise est un fleuve emblématique du cœur de Londres (Royaume-Uni), qui est inaltérable en apparence. Mais à l'ouest de la capitale, en se rapprochant de la source, le fleuve présente ces jours-ci un tout autre visage, et a disparu par endroits. Dans le village d'Ashton Keynes (Royaume-Uni), le lit du cours d'eau, au pied des maisons, n'est en effet plus qu'un ruban de terre sur plusieurs centaines de mètres. Un choc pour les habitants. "Ça peut s'assécher ici parfois, mais jamais aussi longtemps et sur une telle distance que cet été", assure l'un d'entre eux.

Un été caniculaire au Royaume-Uni

À Ashton Keynes, il ne reste qu'un seul endroit avec de l'eau sur le chemin du fleuve, une petite mare qui s'arrête bien vite. C'est la conséquence d'un été caniculaire au Royaume-Uni, avec des températures allant jusqu'à 40 °C : du jamais-vu dans le pays. Pour retrouver la Tamise avec un débit continu, il faut marcher une dizaine de kilomètres en aval. Ces derniers jours, quelques averses violentes ont légèrement amélioré la situation, sans ramener la Tamise à un niveau normal.