Royaume-Uni : la photo d\'un enfant allongé à même le sol aux urgences suscite l\'indignation

Au Royaume-Uni, c'est une photo qui indigne. Un enfant de 4 ans attend ses soins dans un hôpital. Il est allongé à même le sol, faute de lit disponible. Un cliché qui choque et qui a obligé le Premier ministre Boris Johnson à réagir à deux jours des législatives. Ce cliché a été publié à la une d'un tabloïd. Il provoque l'émoi outre-Manche.

"C'est une photo terrible"

Ce petit garçon se trouvait à Leeds, dans le nord du pays. Il avait été admis à l'hôpital pour des soupçons de pneumonie. Cette photo plonge dans l'embarras le Premier ministre conservateur. Boris Johnson a réagi en ces termes : "C'est une photo terrible. Je m'excuse auprès de la famille et des patients qui ont une mauvaise expérience dans nos hôpitaux publics (...) Notre pays doit aller de l'avant. Notre parlement doit se consacrer à ces problèmes et ne pas perdre du temps une année de plus sur le dossier du Brexit". Le ministre de la Santé, qui s'est dit "horrifié", s'est rendu sur place. Cette photo est devenue un argument de campagne brandi par l'opposition travailliste et son leader Jeremy Corbyn qui dénonce la politique d'austérité du gouvernement.

