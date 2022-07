Royaume-Uni : deux nouvelles démissions au sein du gouvernement de Boris Johnson, au lendemain de celles des ministres de la Santé et des Finances

Will Quince, secrétaire d'Etat à l'Enfance et la Famille, et Laura Trott, assistante du sécrétaire d'Etat aux Transports, ont décidé de quitter leurs fonctions, fragilisant encore davantage le Premier ministre britannique.