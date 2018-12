Royaume-Uni : deux fois plus de sans-abris en cinq ans

Sur les artères les plus commerçantes de Londres (Royaume-Uni), le contraste est saisissant. Alors que certains ont les bras chargés de cadeaux, d'autres tentent de se réchauffer sous une pluie battante. Parmi eux, Samy erre dans la capitale depuis plus de six mois. Mais il est loin d'être un cas isolé. Selon les associations, 320 000 personnes sont sans logement en Grande-Bretagne. Un constat alarmant qui ne laisse pas indifférents les Londoniens."Il y a au moins deux ou trois SDF toutes les deux rues. j'essaye de leur donner de l'argent ou de la nourriture quand je le peux", témoigne un passant.

320 000 SDF dans les rues

En cinq ans, le nombre de sans-abris a doublé au Royaume-Uni. Sur les 320 000 SDF, la plupart dorment dans des hébergements d'urgence. Hilary Burkitt de l'association d'aide aux SDF Shelter demande la création de plus de logements sociaux dans le pays. Des initiatives individuelles émergent. Un homme d'affaires a quitté son travail pour ouvrir des stands de café, uniquement tenus par d'anciens SDF. En 2017, près de 600 sans-abris ont trouvé la mort dans les rues de Grande-Bretagne, une augmentation de 24% en cinq ans.

