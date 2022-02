Royaume-Uni : Boris Johnson survivra-t-il au « Partygate » ?

Boris Johnson est au pied du mur. Le Premier ministre a été sommé de présenter ses excuses à la Chambre des communes, lundi 31 janvier. "Tout d’abord je tiens à demander pardon. On a demandé aux gens dans tout le pays de faire des sacrifices les plus extraordinaires, de ne pas voir leurs proches et je comprends leur colère", a confié Boris Johnson. Le rapport tant attendu censé revenir sur 16 fêtes organisées en pleine pandémie a été remis au Premier ministre et il ne l’épargne pas.

Vers un vote de défiance ?

"Un certain nombre de ces rassemblements n’auraient pas dû être autorisées à avoir lieu ou à se dérouler comme ça", précise le document. D’autant que le rapport aurait pu être expurgé de ses éléments les plus significatifs à la demande de la police, qui enquête également sur ces fêtes illégales. Pour certains parlementaires, c’est le scandale de trop. Si 54 parlementaires de son camp, un vote de défiance pourrait mettre fin au mandat de Boris Johnson.