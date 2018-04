Royaume-Uni : Alfie Evans, le bébé au centre d'une bataille judiciaire, est mort

L'enfant était en état semi-végétatif depuis un an. Après une longue bataille judiciaire, les soins avaient été arrêtés lundi.

Alfie Evans est mort. Ce bébé britannique en état semi-végétatif, dont les parents s'étaient opposés à l'arrêt des soins contre l'avis des médecins, est mort samedi 28 avril a annoncé sa famille. "Notre bébé a déployé ses ailes cette nuit à 2H30. Nous avons le coeur brisé. Merci à tous pour votre soutien", ont écrit sur Facebook le père et la mère d'Alfie, décédé à 23 mois.

L'affaire a provoqué un vif débat en Grande-Bretagne sur le point de savoir qui, des médecins, magistrats ou parents, avait le droit de décider de la vie d'un enfant. Alfie souffrait d'une rare maladie dégénérative et était maintenu depuis plus d'un an dans un état semi-végétatif. Après une série de décisions des tribunaux, l'hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, a débranché lundi les systèmes de maintien des fonctions vitales de l'enfant, contre l'avis des parents.

Alfie Evans a malgré tout continué à respirer pendant plusieurs jours. Des experts médicaux avaient estimé que tout traitement était devenu inutile, mais les parents souhaitaient transférer le jeune garçon à l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù, au Vatican, qui avait offert de le prendre en charge. Les parents d'Alfie avaient reçu le soutien du pape François et du président polonais Andrzej Duda.