Royaume-Uni : 76 mineurs disparaissent mystérieusement, la police soupçonne un trafic d’enfants

Des enfants enlevés en plein jour, poussés dans une voiture, devant un hôtel à Brighton, station balnéaire huppée du sud de l'Angleterre, c’est la scène décrite par un agent de sécurité, employé par un sous-traitant du ministère de l’Intérieur. Il l’a racontée anonymement dans le journal The Observer [article en anglais]. Il parle de gangs qui emmènent ces mineurs dans de puissantes voitures et disparaissent.



Furieuse, Bella Sankey, conseillère municipale de Brighton and Hove, s’en prend aux autorités. "Le crime organisé cible cet hôtel. Mais ce n’est pas une surprise puisque le parti travailliste avait prévenu quand ces hébergements ont été choisis par le gouvernement conservateur. Nous avions demandé d’y renoncer, nous avions reçu un refus catégorique", expose-t-elle.

'136 children have gone missing from a hotel in Hove!'



