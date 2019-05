DIRECT. Royaume-Uni : le fils de Meghan et Harry est né ce matin à 6h26 et il pèse 3,3 kg

Ce qu'il faut savoir

"C'est un garçon !" Meghan Markle, épouse du prince Harry, a accouché de son premier enfant, lundi 6 mai. Le couple princier l'a annoncé dans une publication sur Instagram. "La duchesse et le bébé sont tous les deux en bonne santé", précisent-ils.

Une naissance lundi matin. La duchesse a accouché à 5h26 (heure de Londres, 6h26 heure de Paris). "La duchesse et le bébé sont tous les deux en bonne santé. Le couple remercie le public pour son enthousiasme et son soutien pendant ce moment très particulier de sa vie", ont ajouté le duc et la duchesse.

Une naissance "privée". Le prince Harry et son épouse Meghan Markle voulaient garder "privée" la naissance de leur bébé. Le prince Harry a ainsi pris le contrepied de son frère le prince William et de son épouse Kate, qui ont présenté leurs trois enfants immédiatement après leur naissance aux médias internationaux.

Un accouchement à domicile. Selon plusieurs médias britanniques, Meghan Markle souhaitait un accouchement à domicile, rompant avec la tradition qui veut que les enfants royaux soient mis au monde dans l'aile privée de l'hôpital St Mary à Londres.

Septième dans la succession. Le fils de Harry, 34 ans, et de Meghan, actrice américaine de 37 ans, prendra la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique.