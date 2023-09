Visite de Charles III : "exceptionnel, magique" pour le boulanger qui confectionnera les pains pour le repas à Versailles

Pour l'artisan Frédéric Lalos, réaliser les petits pains servis au repas royal à Versailles est l'occasion de faire parler de la boulangerie française.

Temps de lecture : 1 min

Comme une répétition, Frédéric Lalos écoute son petit pain au sarrasin. "Quelque chose qui croustille" et qui accompagnera le homard, à l'entrée du dîner servi au château de Versailles au roi Charles III et à Camilla, mercredi 20 septembre, lors de leur visite, leur première en France depuis l'accession au trône de Charles.

Depuis des mois, le meilleur ouvrier de France en 1997, au col tricolore, imagine son pain dégusté par le roi Charles III. "C'est exceptionnel, magique, s'exclame-t-il. J'ai envie de laisser une petite trace."

Défendre la boulangerie française

Le boulanger veut surtout défendre le patrimoine français. "Je veux qu'en Angleterre, on parle de la boulangerie française", explique Frédéric Lalos.

"Je ne travaille pas pour moi mais pour une corporation, une profession." Frédéric Lalos, boulanger à franceinfo

C'est maintenant la dernière ligne droite dans son atelier qui sent le pain chaud. Dans son équipe, se mélangent pression et fierté. "C'est un super événement, décrit l'un de ses employés. Certes, on y est habitués au quotidien ici, en fournissant des petits pains à l'Elysée et aux grands hôtels. Mais là c'est un peu plus que le quotidien."

Au bout de la chaîne, Catherine, une des employées, jette un dernier coup d'oeil. "Je vais regarder les tailles, la cuisson. J'y pense depuis quelques jours, avoue-t-elle. Le cauchemar est que ça ne sorte pas comme on le voudrait, mais cela n'arrivera pas." Une fois les 200 petits pains sur la table, seulement, Catherine pourra enfin souffler.