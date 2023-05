Couronnement de Charles III : Londres en effervescence

Les Britanniques s’apprêtent à vivre un moment historique. Samedi 6 mai, Charles III sera officiellement sacré roi d’Angleterre. Un événement qui intervient huit mois après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II. À la veille du grand jour, tout est prêt à Londres.

Ultime bain de foule pour le roi Charles, avant son couronnement. Des poignées de main, et pour les plus chanceux, quelques mots échangés avec le souverain. À la veille de la cérémonie, vendredi 5 mai, ceux qui se sont frayés un chemin jusqu’au Mall, à côté de Buckingham, ont pu faire des rencontres royales, comme ici le prince William et la princesse Kate. Un groupe de touristes profite des derniers moments d’accessibilité aux abords du palais, et de délectent d’un avant-goût des festivités.

3 000 événements prévus à Londres

Un guide propose des tours de Londres sur l’histoire de la famille royale. Alors pour lui, le couronnement est une opportunité rêvée. "Les couronnements dans ce pays, on sait faire. La famille royale nous amène beaucoup de clients", dit-il. Effervescence chez les adultes, mais aussi jusque chez les plus jeunes, qui pour l’occasion s’imaginent en roi ou en reine. À moins de 24 heures de la cérémonie, cette école du centre de Londres est en fête. "Les enfants étaient tellement impatients. Tous les jours ils venaient me demander : ‘c’est aujourd’hui le couronnement ?", raconte Trish Watt, directrice adjointe de Eaton Square School. Ce week-end, rien qu’à Londres, plus de 3 000 événements sont prévus pour célébrer le couronnement.