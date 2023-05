"Le moment est venu" : la Jamaïque et le Bélize disent vouloir devenir des républiques, à deux jours du couronnement de Charles III

Le souverain britannique règne sur ces deux pays ainsi que treize autres membres du Commonwealth.

Des responsables de la Jamaïque et du Belize, pays du Commonwealth dont Charles III est roi, ont déclaré vouloir devenir des républiques, jeudi 4 mai. Dans un entretien au journal britannique The Guardian*, le Premier ministre du Bélize a assuré qu'il était "fort probable" que son pays soit le prochain à devenir une république.

Johnny Briceño a également mis en avant le passé esclavagiste du Royaume-Uni pour justifier cette réflexion. Il a vivement critiqué le refus de son homologue britannique, le leader conservateur Rishi Sunak, de présenter des excuses pour le rôle du Royaume-Uni dans le commerce triangulaire.

La Barbade en exemple

"Le moment est venu. La Jamaïque aux mains des Jamaïcains", a pour sa part affirmé Marlene Malahoo Forte, la ministre chargée des Questions constitutionnelles, sur la chaîne Sky News*. Elle a précisé que Kingston réfléchissait à la tenue d'un référendum sur cette question dès 2024.

"Beaucoup de Jamaïcains avaient une affection chaleureuse pour la reine Elizabeth II. Mais ils ne s'identifient pas au roi Charles III. Il est tout ce qu'il y a de plus étranger pour nous." Marlene Malahoo Forte, ministre jamaïcaine chargée des Questions constitutionnelles à Sky News

Evoquant la relation "complexe" entre les deux pays, la ministre jamaïcaine a estimé que devenir une république revenait "à dire au revoir à une forme de gouvernement qui est liée à un douloureux passé de colonisation et de commerce d'esclaves".

Ces deux déclarations interviennent à deux jours du couronnement de Charles III, roi de Jamaïque et du Bélize, ainsi que de treize autres pays. Les velléités républicaines sont de plus en plus fortes dans certains royaumes du Commonwealth, qui veulent pour certains suivre l'exemple de la Barbade, devenue une république en 2021.

