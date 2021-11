Pêche dans la Manche : l’inquiétude des pêcheurs en Seine-Maritime

Une licence, ce pêcheur en dispose depuis des mois. Elle concerne un bateau… mais est inadaptée à son gabarit, nécessaire pour aller pêcher loin des côtes, dans les eaux anglaises. Et le reste des chalutiers n’a pas reçu d’autorisation. Résultat, ce pêcheur reste à quai. "J’ai eu une licence qui était inutile. Ils ont beau avoir distribué 240 licences, il y en a 100 qui ne peuvent pas y aller, cela ne fait plus que 140", confie Jean-Pierre Sagot, pêcheur. Conséquence : moins de virées en mer, moins de poisson.

Risque de perte de chiffre d’affaires

Et c’est toute une famille de pêcheurs qui est touchée. Sur le stand familial, on trouve très peu d’encornets, un poisson surtout pêché dans les eaux anglaises. "Si cela ne se décante pas, on va avoir une grosse perte de chiffre d’affaires. Étant donné que la Manche n’est pas large, si en plus on a une zone de pêche où l’on ne peut plus aller, c’est sûr que là on va avoir des retombées économiques conséquentes", indique Cathy Sagot, poissonnière.