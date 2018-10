Péage urbain : l’expérience londonienne

Si la création de péages urbains est évoquée en France, il en existe déjà depuis plusieurs années en Angleterre et à Londres plus précisément. En quinze ans, les autorités ont remarqué une diminution de 30% des véhicules entrant dans le centre urbain. Et pour cause, les mesures sont plutôt dissuasives outre-Manche : la "congestion charge" s’élève à 13 euros pour circuler une journée dans la capitale et s’élève même à 24 euros si le véhicule a plus de douze ans, et est donc considéré comme très polluant.



Pollution monstre

En revanche, le bilan est plus que mitigé sur le plan écologique. Les routes sont toujours aussi chargées et la pollution de l’air n’a pas diminué. Pire même, elle a augmenté. Il y a notamment plus de transports en commun et ils émettent beaucoup de CO2. Une pollution devenue le nouveau cheval de bataille du maire de Londres, Sadiq Khan, qui veut que tous les "Black Cab" roulent tous à l’électrique d’ici 15 ans.

