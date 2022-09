Reportage Mort d'Elizabeth II : à Balmoral, l'hommage des Ecossais à leur reine et voisine

Mort d'Elizabeth II : à Balmoral, l'hommage des Ecossais à leur reine et voisine

Depuis l'annonce du décès de la souveraine, de nombreuses personnes se pressent devant le manoir de Balmoral en Ecosse. La famille royale y est toujours réunie ce vendredi autour de la dépouille d'Elizabeth II. L'occasion pour ses sujets écossais de lui adresser un message et de s'interroger sur l'avenir.

Les abords du château de Balmoral, résidence préférée d'Elizabeth II, au milieu de la campagne écossaise, sont saturés de voitures, vendredi 9 septembre. Des citoyens britanniques, des Ecossais anonymes défilent devant les grilles qui mènent au manoir où la reine a vécu ses dernières heures, avec deux petits bouquets qu'ils déposent au sol. Au lendemain de l'annonce du décès de leur souveraine, ils déposent des mots de gratitude, des dessins.

Presque un membre de la famille

Sam a conduit près de 2 heures et demie depuis la région d'Édimbourg pour venir, dit-elle, dire au revoir à ma reine. La mort d'Elizabeth II, c'est un peu la disparition d'un repère, presque celle d'un membre de sa propre famille. Et elle s'interroge beaucoup sur la nouvelle ère qui s'ouvre pour la monarchie britannique : "Mes grands-parents, mes parents, moi-même, mon fils, on n'a toujours connu qu'elle. Ce sera intéressant de voir comment les choses vont évoluer."

"C'est drôle de voir Charles devenu roi. En tout cas, on va observer tout ça." Sam, habitante de la région d'Edimbourg à franceinfo

Le prince Charles a quitté son château de Balmoral à la mi-journée avec la reine consort Camilla. Le nouveau roi est très attendue à Londres, pour peaufiner les derniers détails des funérailles nationales de sa mère. Il a rendez-vous notamment avec la Première ministre Liz Truss. Son premier discours de souverain, prononcé ce vendredi soir, une courte allocution, a été préenregistré. Il a déjà endossé son rôle, se réjouit Mike : "La reine est restée longtemps, c'est vrai, mais elle ne représentait pas sa propre personne. Son rôle était très important pour tout le Royaume-Uni et pour l'Écosse et le roi Charles marche dans ses pas".

Charles III reviendra en Écosse dans le cadre d'une tournée des nations qui composent ce Royaume-Uni. Il saura, comme sa mère, espère Mike, préserver l'unité du royaume.