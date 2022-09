Mort d'Elizabeth II : les fans de la couronne pleurent leur reine

Au milieu des anonymes, samedi 10 septembre, devant le palais de Buckingham (Royaume-Uni), les inconditionnels d'Elizabeth II ont leur reine chevillée au cœur. "C'était la grand-mère de tout le monde. On a tous grandi avec elle", confie une femme. Quelques pas plus loin, Tom a fait trois heures de voiture et annulé tous ses rendez-vous. Il est venu dans son plus beau costume. "Je suis un grand fan de la reine. J'étais à tous les événements", dit-il.

Garder la reine près de soi

Margaret Tyler, 78 ans et collectionneuse d'objets royaux, a consacré toute sa maison à sa passion pour la reine. Elle possède 14 000 objets : tasses, assiettes et jusqu'à la moindre carte postale à l'effigie de la reine. De nombreux Britanniques souhaitent garder des souvenirs du sourire d'Elizabeth II. Dans un magasin, les boîtes de thé avec sa photo sont en rupture de stock. Même si la reine s'en est allée, nul doute que ses admirateurs trouveront toujours un moyen de la garder près d'eux.