Funérailles d'Elizabeth II : plus de 250 000 personnes se sont recueillies auprès du cercueil de la reine

"Plus de 250 000 personnes" se sont recueillies auprès du cercueil de la reine Elizabeth II dans les jours précédant ses funérailles à Londres, a annoncé le gouvernement britannique mardi 20 septembre, dans un premier bilan "approximatif pour le moment". Le cercueil a été exposé jour et nuit durant cinq jours au public à Westminster Hall, la partie la plus ancienne du Parlement, avant ses obsèques. Le public a été nombreux à se presser dans la capitale pour rendre hommage à la souveraine, faisant la queue durant de nombreuses heures et sur plusieurs kilomètres.

Interrogée sur le coût des funérailles pour le contribuable par la chaîne Sky News, la ministre de la Culture a reconnu ne pas le connaître. Michelle Donelan a toutefois jugé que les Britanniques estimeraient que "c'était de l'argent bien dépensé". "On a vu des milliers de gens" venir pour les funérailles "et je pense que personne ne peut insinuer que notre défunte monarque ne méritait pas ces adieux, étant donné le devoir et le service désintéressé auxquels elle s'était engagée durant plus de 70 ans", a-t-elle ajouté. "J'ai toujours vu notre défunte monarque comme la colle qui rassemblait notre société", a-t-elle encore dit.