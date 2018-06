Meurtre de Sophie Lionnet : Sabrina Kouider et Ouissem Medouni condamnés à la perpétuité pour avoir tué leur jeune fille au pair à Londres

Le corps calciné de cette jeune Française de 21 ans avait été retrouvé dans le jardin d'une maison située dans le sud-ouest de Londres.

Les Français Sabrina Kouider et Ouissem Medouni ont été condamnés à la perpétuité, mardi 26 juin, pour le meurtre de leur jeune fille au pair Sophie Lionnet, à Londres (Royaume-Uni). Le corps calciné de cette Française de 21 ans avait été retrouvé dans le jardin d'une maison du quartier de Southfields, dans le sud-ouest de la capitale. Il présentait de multiples fractures au sternum, aux côtes et à la mâchoire, mais en raison des brûlures la cause exacte du décès n'a pas pu être déterminée.

Une peine de sûreté de trente ans

La condamnation du couple de Français est assortie d'une peine de sûreté de trente ans. Les peines ont été prononcées par la cour criminelle de l'Old Bailey, qui, le 24 mai, avait reconnu le couple coupable du meurtre, en septembre 2017, de la jeune fille de 21 ans, dont le corps carbonisé avait été retrouvé dans leur jardin.

Ouissem Medouni et Sabrina Kouider ont reconnu avoir tenté de faire disparaître le corps de la jeune femme en le brûlant, mais se rejettent la responsabilité de sa mort, soutenant la thèse de l'accident. Selon l'accusation, tous deux ont agi "ensemble" pour torturer et tuer la jeune fille au pair, victime d'une sordide "campagne d'intimidation, de torture et de violence" de la part du couple chez qui elle travaillait depuis janvier 2016.