Royaume-Uni : Margaret Thatcher a refusé d'embarquer un panda dans son avion en 1981, révèlent des archives

Margaret Thatcher a refusé, lorsqu'elle était Première ministre, d'embarquer un panda à bord de son avion lors d'un voyage aux Etats-Unis, selon des archives publiées vendredi 29 décembre.

En janvier 1981, la Smithsonian Institution de Washington avait demandé au zoo de Londres de lui prêter son panda mâle. Le président de la Société zoologique de Londres, Solly Zuckerman, a saisi l'occasion pour tenter de faire un coup publicitaire avec l'aide de la Dame de Fer. Lord Zuckerman "serait très heureux d'annoncer le prêt ou l'arrivée du panda au moment que la Première ministre jugerait le plus opportun pour favoriser les relations anglo-américaines", a écrit le secrétaire du cabinet Robert Armstrong.

"Il a même suggéré que la Première ministre pourrait prendre le panda à l'arrière de son Concorde lorsqu'elle se rendra à Washington le mois prochain", a ajouté Robert Armstrong selon des documents publiés par les Archives nationales à Kew, un quartier du sud-ouest du Grand Londres.

