Londres : les enlèvements de chiens se multiplient

La police vient par exemple de repérer des traces de craie blanche sur des maisons dans la campagne du Suffolk (Angleterre). Toutes ces maisons appartiennent à des propriétaires de chiens. Il s'agirait donc d'un repérage de voleurs avant le passage à l'acte. D'ailleurs, dans le comté voisin, la semaine prochaine, une dizaine de perquisitions devraient être menées par les forces de l'ordre dans des lieux où des chiens volés auraient été rassemblés. La police soupçonne aussi un trafic entre l'Irlande voisine et la Grande-Bretagne.

Une augmentation des vols liée au confinement

Les policiers mènent actuellement une campagne d'alerte aux chiens volés. "Ne laissez pas vos chiens sans surveillance dans votre jardin", indiquent les messages des autorités. Les vols de chiens se multiplient sur toutes les routes britanniques. La fréquence de ce type de délit a augmenté de 75% depuis le début de l'année. Une inflation des vols due au confinement, qui a fait naître une envie soudaine d'animaux de compagnie. "Cela a fait grimper les prix, et cela a créé une occasion pour les gangs organisés de vols de chiens. Ils sévissent chez les particuliers ou les éleveurs pour les revendre ensuite et toucher des récompenses", indique Wayne May, de l'association "Pour les chiens perdus".

