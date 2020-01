Londres : des logements sociaux bientôt construits à Buckingham Palace ?

Construit au XVIIIe siècle, Buckingham Palace est aussi bien la résidence officielle des souverains britanniques, qu'un point de convergence du peuple et des touristes, qui par millions chaque année, prennent la pose devant les grilles et sous les fenêtres de Sa Majesté. Alors, imaginez un instant si cet emblème de 120 mètres de long et de 77 000 mètres carrés s'agrandissait encore davantage pour accueillir 50 000 Londoniens qui auraient l'immense privilège de cohabiter avec la monarque.

Une idée un peu saugrenue, mais bien réelle

L'idée peut faire sourire, mais elle est bien réelle. Un cabinet d'architecte a même réalisé une maquette. "Le niveau du bas, c'est le palais actuel qui existe déjà. En blanc au-dessus, c'est notre projet de logements sociaux. C'est une élévation", explique Benedikt Hartl. Cet architecte a même écrit à la reine pour lui exposer son projet inattendu avec lequel il entend enrayer la crise du logement qui frappe la capitale britannique depuis des années. Ce projet n'a toutefois dans les faits aucune chance d'aboutir. Il s'agit surtout de sensibiliser sur le manque de logements abordables dans la capitale britannique, dont les loyers figurent parmi les plus onéreux d'Europe.

