L’Eurozapping : manifestations en Espagne et en Grande-Bretagne, des ordinateurs volés en Islande

En Espagne, les retraités sont dans la rue et sont en colère, ils manifestent partout dans le pays et protestent contre la baisse de leur pouvoir d’achat. Avec seulement 0,5 % d’augmentation, ils accusent le gouvernement de vouloir étouffer le système de retraites publiques au profit des complémentaires privées.

En Grande-Bretagne, ce sont les enseignants d’universités qui font la grève. Un mouvement inédit qui touche 50 universités dans tout le pays. Même Oxford et Cambridge sont concernées. Les professeurs ont quitté les amphis pour contester une réforme de leurs retraites. Cela pourrait durer jusqu’à la reprise des négociations. Les étudiants les soutiennent.



Données volées

En Islande, des centres de données ont été cambriolés. 600 ordinateurs volés dans plusieurs fermes qui abritent des serveurs du monde entier. Deux hommes ont été arrêtés en lien avec le crime organisé. Ils cherchaient à récupérer des bitcoins.

Enfin en Belgique, le film "Ni juge ni soumis" débarque. Un documentaire en immersion dans les prétoires qui a provoqué un tollé dans la profession.

Le JT

Les autres sujets du JT