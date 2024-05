Les pintes de bière et les verres de vin ne sont pas assez remplis au Royaume-Uni, selon une étude

Une pinte de bière correspond à 56,8 centilitres et un verre de vin à 17,5 centilitres. Avec ces mesures précises, les enquêteurs du Chartered trading standards institute, une organisation de protection des consommateurs, ont passé 137 fois commande à travers le pays. Le résultat de leur étude, publiée vendredi 24 mai, est éloquent : 96 fois, il manquait de la bière ou du vin dans leur verre. Selon l'organisation, il manquait en moyenne 4% pour une pinte de bière et 5% pour un verre vin.

Ils ont donc fait un calcul sur l’année et pour un consommateur régulier, le préjudice représente de 90 à 130 euros. Lors de cette enquête, un bar de Walsall, près de Birmingham, a servi moins de 15 centilitres de vin pour un verre coûtant près de 4 euros. Il manquait donc 15% de ce qui avait été payé, le "déficit" le plus important constaté par le Chartered Trading Standards Institute.

Une affaire prise au sérieux par une association de clients de pubs

"Je me sens volé, s’exclame Chris, un habitant du nord de Londres. Je vais régulièrement au pub avec des amis ou pour voir des matches de foot. Maintenant, je vais vérifier à chaque fois que l’on me sert une pinte et Dieu sait que j’en bois sur une année. Les endroits où j’ai mes habitudes, on m’en offre une de temps en temps, j’imagine que ça compense mais quand même, je vais être plus attentif."

Cette affaire est prise très au sérieux par la Campaign for real ale, une association de clients de pubs et d'adeptes de bières qui revendique 150 000 adhérents. "Pour tout ce qui manque, il faut demander au barman un complément immédiat. Vous avez tout à fait le droit de le faire, le personnel doit se conformer et répondre à cette demande. Si vous obtenez une réaction négative lorsque vous faites cela, vous pouvez signaler l'incident."

Cette année, le coût moyen d’une bière blonde a augmenté de 5,6% au Royaume-Uni, selon les chiffres officiels de l’Office national des statistiques. Dans ces conditions, les clients deviennent encore plus regardants sur le remplissage de leur verre, chaque goutte compte.