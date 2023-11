Royaume-Uni : face à l’inflation, des pubs mettent la clef sous la porte

Durée de la vidéo : 2 min

Le pub est l’un des emblèmes du Royaume-Uni. Seulement, dans un contexte inflationniste, les établissements luttent pour survivre. Certains sont contraints de mettre la clef sous la porte. Reportage.

À Londres (Royaume-Uni), chaque soir, chaque week-end, le pub est l’adresse immanquable des Britanniques. "Je sors au pub depuis que j’ai 18 ans. Ça fait partie de notre culture et de notre vie", assure un habitué. Seulement, hors de la capitale, les pubs sont loin de faire le plein et sont submergés par la vague de l’inflation. C’est le cas d'un pub de Newbury, à l’ouest de Londres. Depuis la pandémie, il peine à garder la tête hors de l’eau.

Une clientèle touchée par l’inflation

"L’électricité est passée de 1 400 à 4 000 euros par mois. Le gaz est aussi en hausse. On a déjà dû augmenter le prix des bières, (…) mais on ne peut pas répercuter toutes les hausses de prix sur les consommateurs", regrette Warwick Heskins, le gérant du pub The Catherine Wheel. L’équation est compliquée, car la clientèle, elle aussi touchée par l’inflation, déserte les pubs. En conséquence, de plus en plus d'établissements sont contraints de fermer. Depuis le début de l’année, deux pubs mettent la clef sous la porte chaque jour.