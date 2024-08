Le Royaume-Uni promet d'ériger la santé mentale en "priorité" après un rapport accablant sur le suivi psychiatrique de l'auteur d'une attaque au couteau

Le gouvernement britannique s'est engagé, mardi 13 août, à ériger les soins de santé mentale en "priorité". Cela fait suite à la publication d'un rapport accablant sur le suivi psychiatrique de l'auteur d'un triple meurtre en juin 2023 à Nottingham, témoignage des défaillances et difficultés des services publics dans ce domaine.

Face aux inquiétudes grandissantes concernant les délais de traitements et la qualité de la prise en charge, le ministre de la Santé Wes Streeting a assuré dans le quotidien The Sun vouloir "faire de la santé mentale une priorité". "Nous allons mettre à jour la loi pour l'adapter à notre époque et garantir que les soins soient appropriés, proportionnés et bienveillants, tout en assurant la sécurité du public", a-t-il affirmé.

Mardi, la commission britannique chargée d'évaluer la qualité des soins (CQC) a pointé une "série d'erreurs et mauvais jugements" dans le suivi psychiatrique de l'auteur d'une attaque au couteau qui a fait trois morts dans cette ville d'Angleterre. Selon elle, le risque posé par Valdo Calocane, un homme de 32 ans atteint de schizophrénie paranoïde, n'avait "pas été bien géré" malgré de nombreux signaux d'alerte et un comportement agressif.

Des "problèmes systémiques" pointés du doigt

"De mauvaises prises de décision, des omissions et des erreurs de jugement ont conduit à ce que ce patient souffrant de problèmes de santé mentale très graves n'ait pas reçu le soutien et le suivi dont il avait besoin", a abondé l'auteur du rapport, Chris Dzikiti. La commission pointe des "problèmes systémiques dans la prise en charge des problèmes de santé mentale à l'échelle locale qui, sans action immédiate, continueront de présenter des risques pour la sécurité des patients et du public".

Son suivi dans un établissement public spécialisé dédié aux cas les plus graves a pris fin en septembre 2022. Quelques mois plus tard, le 13 juin 2023, cet homme a poignardé à mort Barnaby Webber et Grace O'Malley-Kumar, deux étudiants de 19 ans qui rentraient à pied après une soirée, puis l'employé d'une école, Ian Coates, 65 ans, qui allait au travail vers 4 heures du matin.

Pendant ses deux ans de suivi, Valdo Calocane avait été hospitalisé à quatre reprises pour des "comportements menaçants et agressifs résultant d'une psychose". Sujet à des hallucinations paranoïaques, celui-ci ne prenait pas ses médicaments régulièrement, et avait été arrêté à plusieurs reprises pour des agressions ou des intrusions.