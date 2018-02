Grande-Bretagne : un ancêtre inattendu

Qui se cache derrière "Cheddar Man", l'ancêtre des Britanniques âgé de 10 000 ans, découvert dans le sud-ouest de l'Angleterre ? "C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans. Il était déjà connu, mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation sur les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes", relate Loïc de La Mornais en direct de Londres.

10 000 ans en arrière

Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait leur terre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'Histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. Le squelette a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Cheddar. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille. Avec les progrès du séquençage génétique, ils sont arrivés à ce résultat surprenant.

Le JT

Les autres sujets du JT