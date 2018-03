Grande-Bretagne : les fonctionnaires moins protégés

Si les fonctionnaires manifestent demain, c’est notamment parce que le gouvernement envisage des plans de départ volontaire. Ils comptent aussi recruter des agents de plus en plus sous contrat. En Grande-Bretagne, neuf fonctionnaires sur 10 ont désormais un statut de droit privé et tous peuvent être licenciés.