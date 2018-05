Grande-Bretagne : des profs bien payés

Newham, au nord-est de Londres, une zone défavorisée, l'équivalent d'un quartier classé en réseau d'éducation prioritaire en France. Et pourtant, le collège public du quartier a pu attirer les meilleurs profs, comme Izzazur Rahman. Ce professeur de Sciences, trentenaire, est payé 6 000 euros nets par mois.

Des établissements plus autonomes dans leur budget

Ayant obtenu un double diplôme en Sciences et en pédagogie, il aurait pu trouver du travail dans un environnement plus favorisé. "Pour moi, c'était important de rester dans mon quartier d'origine, car je savais qu'ici, je pouvais faire la différence, avoir un impact sur les jeunes, explique Izzazur Rahman, professeur de Sciences à la Little Ilford School. Il faut leur redonner de l'espoir, et pour ça, il faut les meilleurs profs, et il faut être honnête, pour attirer les meilleurs, il faut bien les payer." Au Royaume-Uni, les établissements sont beaucoup plus autonomes dans leur budget. Ils peuvent payer plus pour certaines matières, avoir moins d'enseignants, mais mieux les rémunérer. Ici, c'est donc la directrice qui recrute qui elle veut. Pour ces hauts salaires, la directrice demande à ses enseignants un investissement total. Un système qui a bien sûr son revers : s'il n'est pas jugé assez performant, un professeur comme un directeur d'école pourra être licencié comme peuvent l'être tous les employés du secteur public britannique.



