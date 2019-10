Foot : le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, gravement blessé à un bras

Le portier des Spurs s'est blessé tout seul lors d'un match contre Brighton, en chutant lourdement sur son coude. Sa participation aux prochains matchs de l'équipe de France paraît compromise.

Il a dû laisser sa place après seulement huit minutes de jeu. Hugo Lloris s'est gravement blessé au coude gauche, samedi 5 octobre en Premier League, en Angleterre (Royaume-Uni) lors du déplacement de son équipe à Brighton.

Le gardien français de Tottenham s'est blessé tout seul, lors d'une tentative d'arrêt, chutant lourdement en arrière sur le coude, avant d'être évacué sur une civière et d'être placé sous oxygène. Plusieurs images montrent le footballeur au sol, se tordant de douleur. Lors de la chute d'Hugo Lloris, Neal Maupay, l'attaquant de Brighton, en a profité pour pousser dans le but le ballon relâché.

Cette blessure compromet grandement sa participation aux prochains matchs de qualification des Bleus pour l'Euro 2020, contre l'Islande (le 11 octobre) et la Turquie (le 14 octobre). Rappelé en sélection nationale après un début de saison étincelant, Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille, devrait logiquement remplacer Hugo Lloris et disputer ses 29e et 30e match avec le maillot bleu.