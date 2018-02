Fonction publique : le travail au mérite, l'exemple du Royaume-Uni

Parmi les mesures annoncées par le gouvernement pour réformer la fonction publique, la rémunération au mérite. "Depuis les années 1990, les Britanniques dans la fonction publique peuvent recevoir une augmentation en fonction de leurs performances", rapporte Laura Kalmus, en direct de Londres (Royaume-Uni). "Ces augmentations ne concernent pas tout le monde, mais la police, les professeurs d'école, ou les docteurs".

Des prestations bâclées

"Au départ, ces salaires au mérite avaient pour objectif d'augmenter les performances, et donc d'avoir de meilleurs docteurs, des professeurs plus motivés, ou des rues plus sécurisées", poursuit la journaliste. "Par exemple, un médecin se voit alloué un budget à l'année, et avec ce budget, il va falloir qu'il soigne un maximum de patients, et donc aie un bon rendement. Mais le système est critiqué. On parle de traitement très sommaire ou de mauvais diagnostics. Dans les écoles, le système est également critiqué parce que les professeurs ne sont pas encouragés à travailler en équipe", conclut la journaliste.

