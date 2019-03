Feuilleton : à l'ombre des jardins (3/5)

Dans le comté sauvage des Cornouailles (Royaume-Uni), un paysage de science-fiction apparaît. Sous des bulles géantes de plastique se cache une biodiversité tropicale débordante. C'est une forêt de 110 mètres de large sur 240 mètres de long qui abrite des noyers d'Amazonie et des séquoias de plus de 25 mètres. Des touristes français ont fait le voyage depuis Bordeaux (Gironde), spécialement pour visiter la serre la plus grande au monde.

Un million de visiteurs par an

Humidité, chaleur et même transpiration, toutes les conditions sont réunies pour faire oublier aux visiteurs qu'ils sont en Angleterre. L'irrigation est assurée à 100% par la récupération d'eau de pluie et chaque plante est dorlotée feuille par feuille. Chaque année, un million de personnes s’arrêtent sous cette serre hors du commun.

