Une Britannique meurt après avoir été contaminée par du Novitchok, le poison qui a rendu malade l'ex-espion russe Sergueï Skripal

Les enquêteurs essaient de déterminer s'il s'agit du même lot de poison, et si les Skripal et les victimes anglaises du mois de juillet se connaissaient.

La Britannique contaminée à l'agent innervant Novitchok est morte, dimanche 8 juillet dans la soirée, indique la police britannique, qui a ouvert une enquête pour meurtre. Elle avait été hospitalisée quelques jours plus tôt à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

Quatre mois après l'empoisonnement d'un ex-espion russe et de sa fille à Salisury, Dawn Sturgess et son mari avaient été hospitalisés, le 1er juillet, après avoir été retrouvés dans un état critique dans un village voisin. Les autorités avaient mis quelques jours pour s'assurer que l'homme et la femme avaient été exposés au "même agent innervant" que Sergueï et Ioulia Skripal : le Novitchok.

A l'heure actuelle, aucun lien amical, professionnel ou autre n'a été établi entre les victimes de mars et celles de juillet. Les enquêteurs s'intéressent à d'éventuels points communs, à commencer par le type de Novitchok utilisé. "Ce sera aux scientifiques de déterminer s'il vient du même lot" que celui utilisé en mars.