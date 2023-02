Eurozapping : le nombre de locataires expulsés explose au Royaume-Uni

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du jeudi 9 février.

Au Royaume-Uni, Lucy, une mère célibataire de quatre enfants, est sommée de quitter les lieux. Après 14 ans de location, le propriétaire a décidé de vendre. Un drame pour cette femme qui ne sait pas où aller. "Vous avez l'impression d'être à l'abandon, et vous coulez", confie-t-elle, jeudi 9 février. Dans le pays, les associations d'aide au logement sont débordées. "J'ai été en contact avec plusieurs personnes qui voulaient se suicider", alerte une femme membre de l'association pour le logement "Housing matters".

Le droit à l'avortement conforté en Espagne

En Suisse, la deuxième banque du pays est confrontée à des pertes record. Plus de sept milliards d'euros se sont envolés, du jamais-vu depuis 2008. L'action a baissé de 78% en deux ans. Le Crédit Suisse paye des erreurs de stratégie, des démêlés judiciaires et une restructuration qui a fait fuir de nombreux clients. Plus de 9 000 personnes vont perdre leur emploi.

En Espagne, le droit à l'avortement est conforté. La Cour constitutionnelle vient de rejeter le recours déposé par la droite contre cette loi votée il a 13 ans. Depuis sa légalisation, les coups de boutoir contre le droit à l'avortement n'ont jamais cessé dans le pays.