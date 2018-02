Eurozapping : l'ONG Oxfam dans la tourmente, un Géorgien expulsé d'Ukraine en Pologne

Scandale sexuel au sein d'une ONG britannique. C'était en 2010 après le tremblement de terre à Haïti. Des membres d'Oxfam ont eu recours à des prostituées. À l'époque, plusieurs employés avaient été licenciés, mais l'affaire avait été étouffée. La directrice adjointe a démissionné ce lundi pour éviter que le gouvernement britannique ne supprime ses subventions : près de 40 000 euros l'an dernier, soit 8% de son budget.

L'ADN des chiens décortiqué

Un opposant ukrainien expulsé en Pologne. Mikheil Saakachvili est accusé par les autorités de vouloir fomenter un coup d'État, a disparu pendant plusieurs heures avant de réapparaître en Pologne. L'ancien président géorgien avait déjà été arrêté puis relâché pour s'être rendu illégalement sur le territoire ukrainien. Ses partisans ont manifesté ce lundi soir à Kiev.

L'Autriche s'intéresse à l'ADN des chiens. En testant l'ADN de son chien, on peut tout savoir sur sa généalogie et se rassurer sur sa provenance. Il faut compter entre 40 et 300 euros pour donner à votre fidèle compagnon sa carte d'identité génétique.

