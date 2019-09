Écosse : le business du Loch Ness

Il vivrait depuis des siècles, tapi au fond des eaux noires du Loch Ness, en Écosse. Un monstre tellement fascinant que cet homme a tout plaqué il y a 28 ans pour scruter inlassablement la surface du lac, et tenter d'en percer le secret. "Je crois qu'on a quelque chose d'inexpliqué dans cette pièce d'eau. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a des centaines de gens qui ont décrit la même chose. Quelque chose de plus gros qu'un poisson", explique Steve Feltham.

Un mystère toujours pas éclairci

Le monstre du Loch Ness multiplie les apparitions depuis une photo publiée en 1934 à la Une du Daily Mail. Une photo truquée. Mais pas de quoi dissuader les touristes qui embarquent tous les jours pour une croisière sur ces eaux pleines de mystères. Deux heures de navigation, qu'il vente ou qu'il pleuve. Il suffit peut-être d'un brin de frissons, d'un paysage énigmatique. "Je cherche le monstre. J'espère le voir", lance une touriste.

