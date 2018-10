Écosse : la dirigeante homosexuelle du parti conservateur donne naissance à un bébé

L'élue a annoncé la nouvelle sur Twitter, photo à l'appui.

La dirigeante du Parti conservateur en Écosse, l'atypique Ruth Davidson, a annoncé vendredi 26 octobre, aux côtés de sa compagne Jen Wilson, avoir accouché de leur premier enfant, Finn Paul, une naissance issue d'une fécondation in vitro qu'elle avait médiatisée. "Jen et moi sommes ravies de l'arrivée de Finn en bonne santé", a-t-elle dit à l'agence Press Association. "Je suis impatiente d'emmener ce petit garçon à la maison pour passer du temps en famille."

"J'espère que ça enlèvera une part de tabou"

Ruth Davidson, 39 ans, avait annoncé publiquement sa grossesse en avril, après avoir subi une fécondation in vitro (FIV). Elle souhaitait que son annonce contribue à normaliser l'idée que les couples homosexuels aient des enfants. "C'est important que les gens réalisent que ça arrive et que c'est normal, j'espère que ça enlèvera une part du tabou et du mystère", avait-elle déclaré à la BBC. Plusieurs personnalités politiques britanniques ont salué la naissance, dont la cheffe du gouvernement, Theresa May, la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, ou la cheffe du parti nord-irlandais ultra conservateur DUP, Arlene Foster, qui ont félicité le couple.

Welcome to the world, little one.



Finn Paul Davidson, born today, 10lb 1.5oz.



Know that you are loved. X pic.twitter.com/hjv5XlM7vL — Ruth Davidson (@RuthDavidsonMSP) 26 octobre 2018

Avec sa personnalité joviale et charismatique, son humour et son homosexualité revendiquée, Ruth Davidson a su redonner un nouveau souffle au Parti conservateur en Écosse, qui avait pratiquement disparu du paysage politique. Les Tories étaient ainsi passés de 1 à 13 sièges aux élections législatives anticipées de juin 2017, par ailleurs fatales au parti de la Première ministre Theresa May qui avait perdu sa majorité absolue. Opposée à l'indépendance de l'Écosse, Ruth Davidson avait ainsi mis un coup de frein aux aspirations de la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, qui avait perdu une vingtaine de sièges.