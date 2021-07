Covid-19 : pour rentrer de France au Royaume-Uni, même les vaccinés devront faire une quarantaine

"L'annonce faite [le vendredi 16 juillet] a fait l'effet d'une douche froide chez les expatriés français qui vivent ici et chez les Britanniques. Ceux qui sont double-vaccinés devaient pouvoir, à partir de lundi, revoyager à peu près normalement, en Espagne, au Portugal ou en France, sans avoir à subir la quarantaine obligatoire à leur retour", explique le journaliste Valéry Lerouge, en duplex de Londres. C'est raté. Ça ne concerne pas ceux qui rentrent de France. Les autorités craignent le variant sud-africain qui prolifère davantage dans l'Hexagone.

Bientôt la fin du masque au Royaume-Uni

"Au-delà de la quarantaine, déjà très contraignante et très surveillée ici, cela signifie aussi le maintien des tests obligatoires le deuxième et huitième jour. C'est cher et dissuasif pour les familles. Cette annonce a surpris et paraît déjà paradoxale à quelques jours de la levée des dernières restrictions ici", conclut le journaliste. Lundi 19 juillet, les discothèques rouvrent, les théâtres également, et ce sera la fin du masque obligatoire, même en intérieur.