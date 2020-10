Covid-19 : les pantomimes de Noël vont reprendre au Royaume-Uni, malgré l'épidémie

Les pantomines londoniens plus forts que la pandémie de Coronavirus. Ces spectacles très populaires à Noël au Royaume-Uni, mais menacés à cause du Covid-19, vont reprendre dans le quartier des théâtres de Londres, durement mis à l'épreuve par la pandémie.

In these unprecedented times we are delighted to announce the continuation of our annual pantomime tradition - presenting a galaxy of stars in Pantoland at The Palladium, an all-new celebration of festive cheer, charm and campery from 12 December 2020! pic.twitter.com/cdbUxw9nzy