Covid-19 : l'épidémie désormais "hors de contrôle" au Royaume-Uni

La situation sanitaire est critique au Royaume-Uni, durement touché par l'épidémie de coronavirus. Vendredi 8 janvier, Londres a été placée en "incident majeur", une sorte d'état d'urgence. "Cela va permettre de débloquer plus de moyens, notamment pour les hôpitaux. Et le besoin est urgent ici à Londres : une personne sur 30 est actuellement touchée par le coronavirus, et jusqu'à une sur 20 dans certains quartiers", rapporte Matthieu Boisseau, journaliste France Télévisions, en duplex depuis la capitale du Royaume-Uni.

Un triste record battu

"Les hôpitaux accueillent 35% de malades en plus que lors du pic de la première vague. Et c'est tout le Royaume-Uni qui est frappé par cette épidémie désormais hors de contrôle. Les chiffres, ce soir, sont terribles : 68 000 nouveaux cas et plus de 1 300 morts, un triste nouveau record. Le Royaume-Uni est désormais reconfiné, après des mesures déjà strictes. Sa campagne de vaccination est l'une des plus avancées au monde et pourtant, rien ne freine pour l'instant ce nouveau variant du coronavirus", conclut Matthieu Boisseau.





