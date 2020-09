Birmingham : attaques au couteau

Après Londres le 2 février dernier, c’est au tour de la ville de Birmingham de connaître une nuit sanglante. Clément Le Goff, en duplex depuis le Royaume-Uni dimanche 6 septembre, revient sur les faits. "C’est une nuit particulièrement violente qu’a connu Birmingham. Entre minuit et demi et 2h30 ce matin, plusieurs personnes ont été attaquées à l’arme blanche", et "au hasard" selon la police.

Lourd bilan

Un homme a perdu la vie suite aux attaques et sept personnes ont été blessées au total, parmi lesquelles deux sont gravement blessées. Le quartier est entièrement bouclé tandis qu'un suspect est "activement recherché". La police "reste très prudente" quant aux mobiles, précise le journaliste, et n’a pour le moment "pas de preuve" qu’il s’agit d’un acte terroriste. Une enquête pour meurtre a été ouverte.

