Londres : le suspect aurait agi seul

Mardi 14 août au soir, le chauffeur de la voiture qui a foncé sur la foule à Londres (Royaume-Uni) est toujours entendu par la police. "Le suspect est un Britannique âgé de 29 ans. Il habite dans les Midlands, dans le centre de l'Angleterre. Ce soir du mardi 14 août les enquêteurs sont en train d'y fouiller trois maisons à Birmingham et à Nottingham", explique notre journaliste Lilya Melkonian, présente à Londres.

L'enquête doit déterminer les motivations du principal suspect

"Le suspect serait serait arrivé dans la nuit du 13 août, seul à bord de son véhicule. Il n'aurait donc a priori pas bénéficié de complicité. Selon certaines sources, il n'était pas non plus connu des services de police. Les enquêteurs tentent donc désormais de comprendre ses motivations : ciblait-il des passants ou le parlement britannique ? Et pour quelles raisons? Autant de questions sans réponse puisque pour l'instant, le principal suspect refuse toujours de coopérer avec la police." Cette attaque aurait fait deux blessés légers.

