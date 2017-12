Londres : un oryctérope mort et quatre suricates disparus après un incendie dans le zoo de la ville

Des animaux manquent à l'appel au zoo de Londres au Royaume-Uni, samedi 23 décembre, après un incendie qui a entraîné le déplacement d'une partie des animaux. Quatre suricates sont portés disparus. Par ailleurs, un oryctérope du Cap est mort, selon Skynews. Ce mammifère termitivore d'Afrique (voir photo ci-dessous), nommé Misha, n'a pas survécu à l'incendie.

Un oryctérope du Cap, le 25 septembre 2011, dans la réserve nationale de Maasai Mara au Kenya. (LEEMAGE / AFP)

London Zoo has confirmed Misha the 9-year-old aardvark who went missing during the fire has died and four meerkats are unaccounted for — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 23 décembre 2017

"Dix véhicules et 72 pompiers ont été appelés pour un feu dans un café et un magasin dans l'enceinte du zoo de Londres", ont précisé les pompiers. Le feu a été vite maîtrisé dans la matinée. "Les pompiers ont travaillé dur pour maîtriser le feu le plus rapidement possible et pour éviter qu'il se propage dans les enclos des animaux voisins", a déclaré un responsable des pompiers cité dans un communiqué.

ZSL London Zoo is currently dealing with an incident on site after a fire broke out. We’d like to reassure you that the fire is now under control. The Zoo will be closed today until further notice. We will update as quickly as the situation allows. — ZSL London Zoo (@zsllondonzoo) 23 décembre 2017

Des membres du personnel sont soignés

Le personnel du zoo qui vit sur place "était sur les lieux immédiatement et a commencé à déplacer les animaux en lieu sûr", a expliqué le parc, ajoutant qu'"un certain nombre de membres du personnel, choqués, et ayant inhalé des fumées, ont été soignés sur place".

La cause de l'incendie n'est pas connue à ce stade. "Nous travaillons en étroite collaboration avec les enquêteurs pour déterminer la cause de l'incident", a déclaré le zoo de Londres. Ce dernier a précisé qu'il sera fermé au public samedi et "restera fermé jusqu'à nouvel ordre".