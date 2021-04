Animaux : des Britanniques qui ont du chien

Et si comme le thé, le flegme, et la conduite à gauche, ils faisaient partie de la panoplie britannique ? Le Royaume-Uni compte 12 millions de chiens, soit la plus forte population canine d'Europe. Ils sont tellement nombreux, notamment à Londres, qu'ils sont au centre de l'attention. Des sondages les consacrent régulièrement animaux préférés des sujets de sa majesté Elisabeth II.

Des chiens à la dernière mode



Les chiens britanniques sont ceux qui font le plus d'exercice : presque trois heures par jours. Nombre de ces animaux sortent apprêtés, avec des tenues dignes de défilés de mode. Ces tenues, partagées par les maîtres sur les réseaux sociaux, peuvent coûter plus de 150 euros et son renouvelées selon les saisons, les duos et les lieux des shooting photo. Au Royaume-Uni, la mode pour chien s'est démocratisée.