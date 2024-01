Angleterre : Luke Littler, 16 ans, se qualifie en finale du championnat du monde de fléchettes et devient la star de tout un pays

Dans un royaume où les fléchettes font figure de sport national, Luke "The Nuke" bat des records de précocité et enflamme les foules à Londres, où se joue actuellement le championnat du monde.

Double 10 pour finir sans trembler et remporter haut la main sa demi-finale au championnat du monde de fléchettes, maîtrisée du début à la fin devant 10 000 spectateurs survoltés. Impassible, comme à son habitude, le jeune homme moulé dans un polo jaune et violet couvert de sponsors impressionne par son calme et sa régularité. Luke Littler : voilà le nom de l'adolescent qui passionne actuellement l'Angleterre. Il disputera mercredi 3 janvier la finale du mondial de fléchettes, qui se déroule en ce moment à Londres.

À 16 ans, il crée la sensation dans un pays qui se passionne pour cette discipline pratiquée le plus souvent dans les pubs. Toute l’Angleterre s’enflamme et lui n'en revient pas. "C’est dingue !, dit Luke Littler. Dingue de me dire que je suis en finale du championnat du monde !" D'autant que pour en arriver là, il a dû éliminer une à une toutes ses idoles, jusqu'à Rob Cross en demi-finale, un autre Anglais, champion du monde il y a cinq ans.

Suivi par des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux, ce fan de Manchester United n'en finit plus de battre des records de précocité. Double champion du monde junior, il est le plus jeune joueur de fléchettes à atteindre la finale du championnat du monde senior depuis sa création en 1978. Véritable prodige des fléchettes, il a de nouveau forcé, mardi soir, l'admiration des commentateurs de la chaîne britannique Sky Sport qui diffusait la rencontre.

OUTRAGEOUS from Luke Littler 🤯 pic.twitter.com/NKbUgytQY3 — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) January 2, 2024

Luke "The Nuke"

Il est devenu Luke "The nuke", la bombe atomique en français, son surnom. Lui, le jeune garçon qui habite à Warrington, entre Liverpool et Manchester, est tout juste professionnel et fait la fierté de sa petite amie et de ses parents, dans les bras desquels il tombe après chaque victoire.

"Je vais faire comme d’habitude pour la finale : une omelette jambon fromage au petit déjeuner puis venir à la salle m’entraîner, manger une pizza, car c'est ce que j’ai fait tous les jours." Luke Littler dans une interview à Sky Sports

S'il devient champion du monde mercredi soir en s'imposant face à son compatriote Luke Humphries, numéro 1 mondial, il empochera plus de 570 000 euros. De quoi fêter dignement ses 17 ans, le 21 janvier prochain.