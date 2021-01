Angleterre : des paniers repas pour les enfants dans le besoin font scandale

Le gouvernement britannique a mandaté des entreprises privées pour faire livrer des repas pour les enfants dans le besoin pendant le confinement. Les entreprises reçoivent l’équivalent de 34 euros par semaine pour composer cinq repas. Mais le panier envoyé par l’une d’elles fait scandale en Angleterre. "J’ai été troublée, je ne savais même pas quoi faire de ce qu’on nous a accordé. Ça doit remplacer ce que les enfants auraient mangé une semaine à l’école, là il n’y a pas de quoi tenir une journée", raconte la mère d’un enfant concerné.

Marcus Rashford, le footballeur en lutte contre la pauvreté

Dedans, on trouve par exemple une boite d’haricots aux tomates et des barres chocolatées, mais le contenu est bien insuffisant pour tenir une semaine. L’entreprise en cause a présenté ses excuses, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson a également réagi : "ces colis sont épouvantables, c’est une insulte aux familles". Ce combat contre la pauvreté des enfants qui touchent trois écoliers sur dix au Royaume-Uni est porté depuis de longues semaines par le footballeur anglais Marcus Rashford, joueur de Manchester United.

