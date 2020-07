Alan Parker, réalisateur britannique de "Midnight Express" et "Fame", est mort à l'âge de 76 ans

Il a réalisé des films cultes dans les années 70 et 80. Alan Parker, réalisateur britannique de Midnight Express, Fame et Mississippi Burning, entre autres, est mort à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille à l'AFP, vendredi 31 juillet. Il avait aussi réalisé l'adaptation cinématographique des Cendres d'Angela, best-seller de l'écrivain américano-irlandais Frank McCourt.

Né à Londres le 14 février 1944, Alan Parker, dont la filmographie comporte également Evita et The Commitments, a succombé à une "longue maladie", selon une porte-parole mandatée par sa famille. En 1985, il avait remporté le Grand Prix du jury du Festival de Cannes pour son film Birdy. "Alan Parker a été un cinéaste, vif, brillant, prolifique, content de son style à l'estomac", a salué Gilles Jacob, cinéaste et président du Festival de Cannes de 2001 à 2014.

(2) Et aussi Angel Heart, The wall, Evita, Shoot the moon, sans oublier Come see the paradise sur les japonais en camp de concentration aux Usa après Pearl Harbour: j’en ai présenté beaucoup, des films d’Alan Parker, un réal. anglais sortant vraiment de l’ordinaire ! Une pensée.

Au total, ses films ont obtenu cinq Bafta, l'équivalent anglais des César. Midnight Express et Mississippi Burning avaient été sélectionnés pour les Oscars, mais n'avaient pas remporté la célèbre statuette en or. Ce qui n'a pas empêché l'Académie de rendre hommage "à son talent extraordinaire".

From "Fame" to "Midnight Express," two-time Oscar nominee Alan Parker was a chameleon. His work entertained us, connected us, and gave us such a strong sense of time and place. An extraordinary talent, he will be greatly missed. pic.twitter.com/OxZPBxTE8F