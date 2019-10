39 corps découverts dans un camion au Royaume-Uni

Dans une ville de l'Essex, à l'est de Londres (Royaume-Uni), les corps de 39 personnes ont été retrouvés dans le conteneur d'un camion. Le chauffeur a été arrêté. Quant aux victimes, "on ignore encore leur identité et leur origine", précise la journaliste Anne-Charlotte Hinet, en direct de Londres. "Le processus d'identification des corps est toujours en cours", poursuit-elle. En revanche, on sait qu'il "s'agirait de 38 adultes et d'un adolescent retrouvés donc morts à l'arrière d'un camion stationné sur une zone industrielle".

Une enquête pour meurtre

Selon la police, le camion "proviendrait de Bulgarie et serait entré dans le pays samedi dernier [19 octobre] par le port de Holyhead, dans le nord du pays de Galles. Le chauffeur a été arrêté, il s'agirait d'un homme de 25 ans, originaire d'Irlande du Nord. Il répond aux questions de la police qui a ouvert officiellement ce mercredi 23 octobre au matin une enquête pour meurtre", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT