Royaume-Uni : Meghan Markle et le prince Harry parents d'un petit garçon

It's a boy ! Avec ces quelques mots, le compte Instagram du couple princier a annoncé la naissance de son premier enfant lundi 6 mai. Rompant avec la tradition, Meghan Markle aurait accouché chez elle lundi matin.

Pour le prénom et les premières photos du petit prince, il va falloir prendre son mal en patience, comme le confirme Arnaud Comte, correspondant à Londres pour France 2. "Les médias britanniques et les bookmakers essayent de faire des paris. Ils ont déjà des prénoms sur leur liste avec en pôle position Arthur, c'est le prénom qui revient le plus. Ensuite, il y a Albert, Alexander, James". Le journaliste rappelle cependant que les bookmakers se trompent souvent.

Attente

Comme l'annonce Arnaud Comte, les premières images de la famille et le prénom du 7e héritier du trône devraient être bientôt connus. Lundi après-midi, le prince Harry a confirmé qu'il faudrait attendre quelques jours, deux maximum.

