Royaume-Uni : Kate et Meghan, deux princesses aux styles différents

C'est l'effet "Meghan mania". Sourire éclatant, répartie chaleureuse et contact d'apparence facile, à chaque sortie, la bientôt épouse du prince Harry déchaîne les foules. Une autre a pourtant suscité les mêmes passions il y a sept ans : sa future belle-sœur, Kate. Meghan et Kate, deux duchesses que nous avons confrontées dans un respectueux match royal.

Meghan Markle la radieuse, Kate Middleton l'élégante

Côté caractère, c'est un peu Hollywood contre Kensington, le quartier chic de Londres (Royaume-Uni) où les deux princes, William et Harry, ont leur palais. Les deux femmes âgées de 36 ans ont des personnalités différentes : plus extravertie pour l'Américaine, plus classique pour l'Anglaise. Il y a quelques mois, dans une apparition des deux couples ensemble, le public a pu mesurer à quel point Meghan était à l'aise, face à une Kate plus en retrait.

Côté style, c'est une affiche au sommet entre le glamour et le chic. Une élégance en toutes circonstances pour Kate, et un éclectisme pour Meghan, qui passe du jean troué-ballerines à la robe sexy d'actrice. Le match atteindra son paroxysme samedi prochain, avec bien sûr, la comparaison des robes de mariée. Au final, l'une aura un petit avantage de protocole : Meghan Markle restera une duchesse, alors qu'ordre de succession oblige, quand William montera sur le trône, Kate Middleton aura pour titre officiel la reine Catherine.

